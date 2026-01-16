Трамп назвал знаком уважения подарок Нобелевской премии мира от Марии Корины Мачадо

Президент США Дональд Трамп назвал знаком уважения со стороны представителя венесуэльской оппозиции Марии Корины Мачадо тот факт, что она подарила ему свою Нобелевскую премию мира.

Об этом он написал в социальной сети Truth Social.

По словам Трампа, для него "было большой честью" встретиться с Мачадо, которую он охарактеризовал как "замечательную женщину, прошедшую через многое". "Мария подарила мне свою Нобелевскую премию мира за проделанную мной работу. Какой замечательный знак взаимного уважения. Спасибо, Мария", - написал глава Белого дома.