Трамп назвал знаком уважения подарок Нобелевской премии мира от Марии Корины Мачадо

First News Media08:38 - Сегодня
Президент США Дональд Трамп назвал знаком уважения со стороны представителя венесуэльской оппозиции Марии Корины Мачадо тот факт, что она подарила ему свою Нобелевскую премию мира.

Об этом он написал в социальной сети Truth Social.

По словам Трампа, для него "было большой честью" встретиться с Мачадо, которую он охарактеризовал как "замечательную женщину, прошедшую через многое". "Мария подарила мне свою Нобелевскую премию мира за проделанную мной работу. Какой замечательный знак взаимного уважения. Спасибо, Мария", - написал глава Белого дома.

