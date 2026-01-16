Мачадо «вручила» Трампу Нобелевскую премию мира в Белом доме

Представитель венесуэльской оппозиции Мария Корина Мачадо заявила, что на состоявшейся 15 января встрече с президентом США Дональдом Трампом подарила ему свою Нобелевскую премию мира, но не уточнила, принял ли ее американский лидер.

"Я подарила президенту США медаль - Нобелевскую премию мира", - сказала она журналистам после встречи с главой вашингтонской администрации в Белом доме. На многочисленные вопросы журналистов о том, принял ли Трамп медаль, Мачадо не ответила. О встрече с Трампом она сказала: "Мы смогли спокойно обсудить ожидания и мечты венесуэльцев в этот сложный момент".

Источник: ТАСС