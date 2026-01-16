 Хищение на полмиллиона манатов: родители обвиняемых пастухов выступили с заявлением - ВИДЕО | 1news.az | Новости
Хищение на полмиллиона манатов: родители обвиняемых пастухов выступили с заявлением - ВИДЕО

First News Media08:45 - Сегодня
Родственники пастухов, которых обвиняют в продаже скота на сумму более 500 000 манатов без ведома предпринимателя, возлагают ответственность за произошедшее на владельцев ферм.

Как сообщает Oxu.Az со ссылкой на Xəzər TV, хищение произошло на двух фермах в Сумгайыте и Сальяне.

Согласно информации, пастухи Кямаледдин Гусейнов и Джейхун Аскеров продали в общей сложности 1 377 голов скота и присвоили вырученные средства. Однако сестра арестованного К.Гусейнова и мать Дж.Аскерова заявляют, что к хищению причастен сам владелец предприятия.

Отец Дж.Аскерова также утверждает, что обвинения носят сфабрикованный характер. По словам матери обвиняемого, владелец фермы ранее уже совершал подобные действия в отношении других лиц.

В связи с данным вопросом один из предпринимателей - Фирдовси Бахышов - сказал, что указанные заявления безосновательны. "Если бы мы были виновны, как утверждается, нас бы арестовали как обвиняемых в ходе расследования", - отметил он.

Ф.Бахышов добавил, что первоначально владельцы фермы не обращались в полицию с жалобой на Дж.Аскерова, однако в ходе следственных мероприятий было установлено, что он также причастен к хищению.

