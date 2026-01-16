В доме жителя Товуза обнаружено свыше 6 кг наркотиков

В результате мероприятий, проведённых сотрудниками Товузского районного отдела полиции, были задержаны занимавшиеся наркокурьерством ранее судимый 25-летний Эшгин Алекперов и его ровесник Сеймур Зейналов.

В ходе осмотра дома, где проживал Э. Алекперов, было обнаружено 3 килограмма 200 граммов марихуаны и 3 килограмма 350 граммов гашиша, сообщает 1news.az со ссылкой на пресс-службу МВД.

В результате расследования установлено, что указанные лица с целью сбыта приобрели наркотические средства, которые были незаконно ввезены на территорию страны и спрятаны на территории Товузского района.

По данному факту возбуждено уголовное дело, в отношении обоих лиц избрана мера пресечения в виде ареста.