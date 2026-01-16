В Азербайджане рассмотрены вопросы безопасности критической информационной инфраструктуры

Комиссия, созданная для организации проверки соблюдения общих и специальных требований к безопасности критической информационной инфраструктуры, провела заседание по итогам 2025 года.

На заседании комиссии, состоящей из сотрудников Службы государственной безопасности (СГБ) и Государственной службы специальной связи и информационной безопасности (ГССИБ), обсуждены текущая ситуация с безопасностью критической информационной инфраструктуры, результаты оценок, проведенных в течение года, а также существующие риски и определены основные цели на 2026 год.

Была отмечена важность повышения эффективности централизованных механизмов контроля для укрепления кибербезопасности объектов критической информационной инфраструктуры.

На заседании также обсуждалось применение соответствующих нормативно-правовых механизмов, реализованные мероприятия, практические результаты обмена информацией о киберугрозах и международного сотрудничества.

В то же время, с учетом существующих вызовов, были обсуждены предложения по развитию нормативно-правовой базы в области безопасности критической информационной инфраструктуры, особенно в целях совершенствования требований безопасности.

По итогам заседания был принят итоговый отчет о безопасности критической информационной инфраструктуры.

Источник: АЗЕРТАДЖ