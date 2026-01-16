Новые изменения в Трудовом кодексе - СПИСОК

Президент Ильхам Алиев утвердил изменения в Трудовой кодекс Азербайджана.

Изменения затронут три ключевых направления, первое из которых касается совершенствования законодательства в сфере трудовых отношений, внедрения гибких и социально ориентированных норм, а также введения новых понятий, соответствующих современным условиям работы.

Изменения второго направления ориентированы на приведение национального законодательства в соответствие с Конвенциями Международной организации труда (МОТ) и международной практикой.

Третье направление изменений обусловлено требованиями Конституционного закона "О нормативно-правовых актах".

Согласно новым изменениям в Трудовом кодексе:

- Мужчинам предоставляется 14 дней оплачиваемого отпуска по случаю рождения ребёнка.

- Дополнительные условия дистанционной работы будут определяться трудовым договором.

- Для работников, назначенных на ночные смены будут учитываться их семейные обязанности .

- Со стажёрами-студентами будут заключаться трудовые договоры.

- Командировка по распоряжению руководителя будет обязательной.

- Запрещается дискриминировать работников из-за семейных обязанностей.

- Педагогам будет предоставляться отпуск в течение учебного года.

- Работнику, призванному на военную службу, будет выплачено пособие в размере не менее трёхкратного среднего месячного заработка.