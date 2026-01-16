В Сиязани изъяты огнестрельное оружие и наркотики

В Сиязани задержаны лица, подозреваемые в хранении оружия и наркотиков.

В ходе мероприятий, проведенных сотрудниками Сиязанского районного отдела полиции, был задержан 38-летний Сахават Керимов, незаконно хранивший при себе огнестрельное оружие и боеприпасы.

По сообщению 1news.az, у него были обнаружены и изъяты один обрез ружья и четыре патрона.

В ходе другой проведенной операции был задержан ранее судимый 32-летний Нусрат Гафаров. У него были обнаружены наркотическое средство героин, психотропное вещество метамфетамин и таблетки метадона.

По обоим фактам возбуждены уголовные дела. Решением суда в отношении задержанных избрана мера пресечения в виде ареста.