 В Сиязани изъяты огнестрельное оружие и наркотики
В Сиязани изъяты огнестрельное оружие и наркотики

Фаига Мамедова12:10 - Сегодня
В Сиязани задержаны лица, подозреваемые в хранении оружия и наркотиков.

В ходе мероприятий, проведенных сотрудниками Сиязанского районного отдела полиции, был задержан 38-летний Сахават Керимов, незаконно хранивший при себе огнестрельное оружие и боеприпасы.

По сообщению 1news.az, у него были обнаружены и изъяты один обрез ружья и четыре патрона.

В ходе другой проведенной операции был задержан ранее судимый 32-летний Нусрат Гафаров. У него были обнаружены наркотическое средство героин, психотропное вещество метамфетамин и таблетки метадона.

По обоим фактам возбуждены уголовные дела. Решением суда в отношении задержанных избрана мера пресечения в виде ареста.

Румия Агаева: «Я не обязана выглядеть «как на обложке», главное, чтобы мне было комфортно» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ
Румия Агаева: «Я не обязана выглядеть «как на обложке», главное, чтобы мне было комфортно» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Видеоинтервью 1news.az со звездой сериалов «Alatava» и «Cehizsiz gəlinlər», актрисой Азербайджанского государственного академического русского драматического театра имени Самеда Вургуна Румией26 / 12 / 2025, 17:22
