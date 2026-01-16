В издательстве «Азербайджан» внесли ясность в вопрос о закрытии девятиэтажного корпуса - ОБНОВЛЕНО

«Основной девятиэтажный корпус Издательства «Азербайджан» временно закрывается на ремонт.

После завершения ремонтных работ здание вновь будет передано в пользование издательства. Вопрос касается исключительно технического ремонта, при этом приостановка деятельности издательства не предусмотрена».

Как передает 1news.az, об этом в ответ на запрос АПА сообщили в ООО «Издательство «Азербайджан»».

Отмечается, что решение о том, где издательство продолжит свою деятельность, уже принято. Издательство было переведено в другое здание меньшей площади, расположенное рядом с административным корпусом.

«Это здание также находится в нашей собственности. В период ремонта издательство будет продолжать свою работу там. О том, сколько продлится ремонт, пока точно сказать невозможно», - отмечается в сообщении.

Также отмечается, что другие редакции, размещенные в здании Издательства «Азербайджан», были проинформированы об этом заранее: «Вопрос о том, где будут размещены эти издательства, больше не относится к компетенции руководства Издательства».

Озвучена причина закрытия на ремонт здания издательства «Азербайджан».

В ответ на запрос Report в ООО сообщили, что Азербайджанский научно-исследовательский институт строительства и архитектуры провел визуальный технический осмотр 9-этажного корпуса здания.

В результате осмотра было установлено, что из-за отсутствия капитального ремонта за весь период длительной эксплуатации в основных несущих конструкциях, а также в водопроводно-канализационных и электрических сетях возникли дефекты и повреждения. Кроме того, техническое состояние лифтов в здании признано неудовлетворительным.

Было отмечено, что текущее состояние объекта делает проведение капитального ремонта неизбежным:

«Учитывая огромный масштаб предстоящих работ, их поэтапное выполнение без прекращения эксплуатации здания практически невозможно. Принимая во внимание вышеуказанное, было принято решение о приостановке эксплуатации здания с 1 февраля».