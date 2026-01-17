 В Грузии задержаны неонацисты | 1news.az | Новости
В Грузии задержаны неонацисты

First News Media13:18 - Сегодня
Разбой, пытки несовершеннолетнего и групповое насилие вменяют 16 членам радикальной фашистской группировки, задержанным в Грузии, сообщает прокуратура.
В числе задержанных 10 несовершеннолетних и две девочки. По данным следствия, члены группировки организованно нападали на заранее выбранных жертв – людей с отличными взглядами, сексуальной ориентацией или идентичностью. Они унижали их, применяли физическое и психологическое насилие, пытали. Как правило, истязания снимали на видео, а затем распространяли записи в соцсетях и закрытых группах.
В МВД Грузии ранее уточнили, что жертвами группировки стали более десятка человек, включая несовершеннолетних.
Источник: Новости-Грузия

