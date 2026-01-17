Началась реставрация бюста Джафара Джаббарлы - ВИДЕО

Началась реставрация бюста Джафара Джаббарлы, установленного во дворе киностудии «Азербайджанфильм», носящей его имя.

Об этом сообщили АПА в киностудии.

Сообщается, что к восстановительным работам привлечены специалисты Художественной академии. На следующем этапе планируется проведение работ по благоустройству на прилегающей территории.

«На базе киностудии «Азербайджанфильм» имени Джафара Джаббарлы реализуется и в ближайшее время будет завершён проект «Кинопарк». В результате здесь будет создано пространство, охватывающее десятки кинокомпаний, где будут работать сотни людей, и где сосредоточатся различные структуры киноиндустрии», — говорится в сообщении.