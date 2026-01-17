В Дании проходят масштабные демонстрации против Трампа и в поддержку Гренландии

Тысячи людей собрались в Копенгагене на масштабную демонстрацию против угроз президента США Дональда Трампа захватить Гренландию и в поддержку гренландского народа. Об этом сообщает Danmarks radio.

В руках собравшихся - флаги острова и плакаты с надписями «Руки прочь от Гренландии». Площадь перед ратушей в столице была заполнена людьми, которые двинулись к американскому посольству, где пройдут выступления и музыкальные представления как символ солидарности с Гренландией.

Демонстрации также проходят в Орхусе, Ольборге, Оденсе и гренландской столице Нуук. Люди поют на гренландском языке, выкрикивают лозунги против угроз Трампа.

Источник: ТАСС