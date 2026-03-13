 Архитектурная роскошь бакинского нефтяного бума - ФОТО | 1news.az | Новости
Архитектурная роскошь бакинского нефтяного бума - ФОТО

First News Media09:17 - Сегодня
Конец XIX начало XX века стали для Баку временем поистине грандиозных перемен.

Город, еще недавно скромный порт на берегу Каспийского моря, стремительно превратился в один из важнейших центров мировой нефтедобычи. Начавшийся «нефтяной бум» привлёк в Баку капитал со всех уголков света, усилил приток иностранных специалистов и предпринимателей, а вместе с ними новые идеи, стили и амбиции. Это стало началом новой архитектурной эры в истории города.

Под влиянием экономического подъема на улицах Баку выросли величественные особняки, доходные дома и общественные здания, поражающие своим масштабом и изысканностью. Каждый из этих объектов был не просто жильем или офисом - это были настоящие манифесты успеха, воплощённые в камне и лепнине. Архитекторы черпали вдохновение в западноевропейских, восточных и местных традициях, создавая неповторимый архитектурный облик города.

Особое место в этом архитектурном великолепии занимают дома братьев Тагиевых - одних из самых влиятельных и уважаемых представителей нефтяной аристократии своего времени. Их особняки стали украшением центра Баку, притягивая взгляды прохожих богато декорированными фасадами, гармонией форм и продуманной композицией. Эти здания не только иллюстрируют эстетические предпочтения эпохи, но и служат важными культурными памятниками, сохранившими дух своего времени.

Ага-Гусейн бек Тагиев - миллионер-нефтяник, меценат и один из ярких представителей купеческой династии, родом из Шемахы, за что его часто называли «Шемахинским купцом». Он был купцом второй гильдии и владел тремя доходными домами в Баку, которые в народе до сих пор называют «Домами братьев Тагиевых». Ага-Гусейн и его двоюродный брат Наджафгулу Тагиев были неразлучны - работали вместе, поддерживали друг друга и всегда находились рядом. Их прочная связь и совместная деятельность сделали их в глазах бакинцев единым целым, и люди называли их просто - братья Тагиевы.

Одним из самых примечательных доходных домов братьев Тагиевых является роскошный особняк на пересечении улиц Низами (Торговая) и Расула Рза (Мариинская). Построенный в 1912 году, он стал первым четырёхэтажным зданием на этой улице - в то время, когда преобладала застройка из двух- и трёхэтажных домов. Кроме того, особняк вошёл в число первых бакинских зданий, оборудованных лифтом, что делало его по-настоящему новаторским для своей эпохи.

Дом впечатляет своей архитектурной величественностью, а фасад поражает богатством орнаментов и декоративных элементов, подчеркивающих роскошь и высокий статус владельцев. Высокие окна и стройные колонны придают зданию монументальность, а тщательно проработанные архитектурные детали каждого этажа создают глубину и гармонию облика. Балконы с изящными ограждениями и декоративные фронтоны завершают композицию, придавая дому неповторимый шарм. Внутреннее убранство не уступало внешней красоте - интерьеры продолжали тему утончённой роскоши, создавая атмосферу благородства и изысканности. Сегодня этот дом по праву считается одной из архитектурных жемчужин улицы Низами, сохраняя память о богатой истории Баку и его выдающихся меценатах.

Второй дом, расположенный на улице Самеда Вургуна построен по проекту архитектора И.В.Эделя. На фасаде сохранилась «китабя» своеобразный «паспорт здания» с датой постройки, где указано 1897 год. Несмотря на то, что здание двухэтажное, оно поражает утончённостью линий и гармонией с окружающей застройкой. Архитектурные пропорции, декоративные элементы и тонкая детализация фасада подчёркивают его изысканность, создавая образ, в котором сочетаются симметрия, благородство и ощущение роскоши. Этот дом словно создан, чтобы вдохновлять и восхищать, оставаясь образцом архитектурного мастерства своего времени. Интерьеры дома не менее впечатляющи: парадная второго этажа украшена богатой лепниной с изображениями цветов и ангелов. Когда-то стены дополняли росписи и живописные картины, которые, к сожалению, не сохранились. Несмотря на утраты, здание продолжает сохранять своё очарование и историческую значимость, оставаясь неотъемлемой частью культурного наследия района.

Третий дом, к сожалению, не дошёл до наших дней. По воспоминаниям старшего поколения, его называли одним из «домов-близнецов» - они стояли рядом на улице Самеда Вургуна, создавая неповторимый облик улицы. Увы, архивных данных о нём также не сохранилось.

Сегодня дома братьев Тагиевых остаются живыми свидетелями времени, когда Баку переживал вершину своего экономического и культурного расцвета. Их изысканная архитектура, тонко передающая настроение той эпохи, и сейчас восхищает, вдохновляет и напоминает о величии города. Эти здания - не просто памятники архитектуры, а молчаливые хранители прошлого, хранящие культурный код столицы. И пока они стоят, обрамлённые шумом современных улиц, они будут продолжать рассказывать свою историю тем, кто готов вслушаться.

Автор Вахид Шукюров

