Макрон сообщил о гибели французского военного в Ираке

Французский военнослужащий погиб в районе иракского Эрбиля в результате атаки беспилотника.

Об этом заявил президент Франции Эмманюэль Макрон.

"Старший сержант Арно Фрион из 7-го батальона альпийских стрелков <...> погиб за Францию во время атаки в районе Эрбиля в Ираке", - написал французский лидер в Х.

Макрон также подтвердил, что в результате нападения "несколько военнослужащих получили ранения".

Ранее новостной портал Shafaq News заявил, что нападению подверглась совместная база курдских отрядов и французских сил.

Источник: ТАСС