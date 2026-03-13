Макрон сообщил о гибели французского военного в Ираке
Французский военнослужащий погиб в районе иракского Эрбиля в результате атаки беспилотника.
Об этом заявил президент Франции Эмманюэль Макрон.
"Старший сержант Арно Фрион из 7-го батальона альпийских стрелков <...> погиб за Францию во время атаки в районе Эрбиля в Ираке", - написал французский лидер в Х.
Макрон также подтвердил, что в результате нападения "несколько военнослужащих получили ранения".
Ранее новостной портал Shafaq News заявил, что нападению подверглась совместная база курдских отрядов и французских сил.
Источник: ТАСС
