Джейхун Байрамов обсудил с пакистанским коллегой процессы, происходящие в регионе

12 марта состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхуном Байрамовым и заместителем премьер-министра, министром иностранных дел Исламской Республики Пакистан Мухаммадом Исхаком Даром.

Как сообщает 1news.az, об этом распространило информацию министерство иностранных дел Азербайджана.

Отмечается, что министры обсудили текущую ситуацию в сфере региональной безопасности, нарастающую военную эскалацию на Ближнем Востоке, а также вопросы двустороннего сотрудничества.

Стороны высоко оценили существующие стратегические отношения сотрудничества и рассмотрели планы дальнейших контактов. Они также обменялись мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.