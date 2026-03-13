СМИ: В воздушном пространстве Турции уничтожена третья иранская ракета - ФОТО

Турецкие медиа сообщают, что этой ночью в воздушном пространстве страны уничтожена третья ракета, запущенная из Ирана.

При этом дается ссылка на источники в Минобороне Турции, однако официальной информации об этом пока нет.

Также отмечается, что на авиабазе Инджирлик был объявлен режим тревоги, а из района аэропорта Батмана доносились звуки сирен, что вызвало панику среди населения в Батмане, а также в Адане.

Многие пользователи социальных сетей поделились кадрами объекта, движущегося в небе и, как утверждается, впоследствии уничтоженного. Отмечается, что кадры, распространяемые в социальных сетях, отражают не момент перехвата ракеты, а сгорание ее обломков при входе в атмосферу.

Все эти утверждения пока не подтверждены официальными структурами. Ожидается заявление властей по этому поводу.

На этом фоне привлекло внимание фото, опубликованное накануне Министерством национальной обороны Турции в соцсетях с подписью: «Инджирлик – это турецкая авиабаза».

Источник: Sabah