Вугар Байрамов: Доходы от международных грузоперевозок становятся значимой частью ненефтяных поступлений в госбюджет

10:27 - Сегодня
Вугар Байрамов: Доходы от международных грузоперевозок становятся значимой частью ненефтяных поступлений в госбюджет

Президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая 12 марта на церемонии открытия XIII Глобального Бакинского форума обратил внимание участников на роль страны в развитии ключевых международных транспортных коридоров.

Глава государства подчеркнул: «Сегодня мы являемся незаменимым партнером в отношении коридоров «Восток-Запад» и «Север-Юг» и фактически единственной страной, которая активно участвует и инвестирует в оба проекта – как в Средний коридор, так и в коридор «Север-Запад». И на территории Азербайджана строительные проекты по обоим коридорам полностью завершены. То, что мы делаем сейчас, – это просто инвестирование дополнительных средств в целях расширения пропускной способности существующих коридоров, поскольку растет спрос на транзит через Азербайджан. Мы обеспечиваем важнейший транзит для многих стран, расположенных к Востоку и Западу от Азербайджана. И сейчас, после достижения мира с Арменией, мы тесно сотрудничаем над новым расширением Среднего коридора, который будет проходить через ее территорию. И Армения впервые в своей независимой истории также станет транзитной страной, каковой она сегодня не является. Это позволит нам соединить две части Азербайджана - материковую часть и наш эксклав, Нахчыванскую Автономную Республику, с помощью устойчивого транспортного сообщения, энергетического соединения, оптоволоконной связи, электрических кабелей и, потенциально, трубопроводов. Так что для нас это своего рода беспроигрышная ситуация, я имею в виду для всех нас. Для тех, кто действительно хочет воспользоваться этой новой возможностью, потому что мы соединим две части Азербайджана транспортной инфраструктурой и создадим новое расширение, как я уже сказал, новых коридоров, что пойдет на пользу многим странам».

Депутат Милли Меджлиса, эксперт в сфере экономики Вугар Байрамов отмечает в этой связи, что Азербайджан является одним из государств, которые вносят наибольший вклад в расширение международных транспортных коридоров в регионе. «Это приводит к увеличению объемов грузов, перевозимых через регион, включая территорию Азербайджана», - написал эксперт на своей странице в Facebook.

«В 2025 году наблюдался резкий рост объема грузов, перевозимых через Азербайджан по коридору «Юг-Запад». Так, если в 2024 году по данному коридору через Азербайджан было перевезено 394,2 тыс. тонн грузов, то по итогам прошлого года этот показатель составил 533,6 тыс. тонн. Это означает 35-процентный рост объемов грузов, перевезенных по коридору «Юг-Запад».

Как отметил в своем выступлении Президент Азербайджана, наша страна является одним из важных партнеров по коридору «Восток-Запад». В 2025 году объем грузов, перевезенных по транспортному коридору «Восток-Запад», составил 16 миллионов 909 тысяч тонн, в том числе по транспортному коридору «Европа-Кавказ-Азия» — 8 миллионов 173 тысячи тонн, по транспортному коридору «Север-Юг» — 9 миллионов 289 тысяч тонн, по транспортному коридору «Север-Запад» — 5 миллионов 804 тысячи тонн. Несмотря на глобальные геополитические угрозы, в 2025 году объем грузов, перевозимых по транспортному коридору «Восток-Запад», смог сохранить стабильность по сравнению с предыдущим годом», - отметил эксперт.

По его словам, в доходах Азербайджана от грузоперевозок наибольшая доля приходится на транспортный коридор «Восток-Запад» - 324,4 миллиона манатов: «Доход Азербайджана от грузоперевозок по транспортному коридору «Север-Юг» составил 128,7 миллиона манатов, по «Север-Запад» — 113,2 миллиона манатов и по «Юг-Запад» — 190,7 тысячи манатов».

«Это означает, что годовой доход Азербайджана от грузоперевозок по транспортным коридорам составляет 566,5 миллиона манатов. Как видно, доход от международных грузоперевозок постепенно начинает занимать особую долю в поступлениях в государственный бюджет от ненефтяного сектора», - отметил Вугар Байрамов.

Вугар Байрамов: Доходы от международных грузоперевозок становятся значимой частью ненефтяных поступлений в госбюджет

