США разрешили России в течение месяца продавать нефть с танкеров

09:05 - Сегодня
Управление по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC) выпустило лицензию, которая позволяет России продавать нефть и нефтепродукты, загруженные на суда до 12 марта.

«Генеральная лицензия 134, разрешающая поставку и продажу сырой нефти и нефтепродуктов российского происхождения, загруженных на суда по состоянию на 12 марта 2026 года»,— написано в документе.

Лицензия действует в период с 12 марта по 12 апреля.

Министр финансов США Скотт Бессент указал, что разрешение на продажу касается только нефти, которая «уже находится в пути». Цель выданной лицензии – увеличение глобального охвата существующих поставок топлива. «Эта узконацеленная краткосрочная мера … не принесет значительной финансовой выгоды российскому правительству»,— добавил господин Бессент в соцсети X.

