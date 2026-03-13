Иран пригрозил уничтожить все связанные с США энергообъекты на Ближнем Востоке

Иран уничтожит всю связанную с США нефтегазовую инфраструктуру на Ближнем Востоке, если будут атакованы иранские энергетические объекты.

Об этом заявил представитель центрального штаба Вооруженных сил Исламской Республики «Хатам аль-Анбия», его слова приводит гостелерадиокомпания IRIB.

«Мы предупреждаем агрессивное правительство и всех его союзников, что малейшая атака на энергетическую инфраструктуру и порты Исламской Республики Иран вызовет наш сокрушительный и разрушительный ответ», — отмечается в сообщении.

По словам представителя штаба, при таком сценарии вся нефтегазовая инфраструктура региона, в которой заинтересованы США и западные союзники, будет «сожжена и уничтожена».