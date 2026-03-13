В Тебризе ракетный удар унес жизни двоих детей и их отца - ФОТО
В результате ракетного удара по городу Тебриз погибли двое детей и их отец.
Ракета попала в жилой дом, пишут иранские телеграм-каналы. Инцидент произошел в районе Зафарания.
В результате погибли двое детей — Махан и Махур — а также их отец Хабиб. Мать детей получила ранения и была госпитализирована.
Сообщается, что еще четыре человека получили ранения. Состояние одной из раненых женщин оценивается как тяжелое.
Нанесен также серьезный ущерб соседним жилым зданиям и припаркованным рядом автомобилям.
Источник: Azad İran
