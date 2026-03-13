 США сообщили о потере самолета-заправщика над Ираком. Проиранская группировка заявила, что сбила его | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
В мире

США сообщили о потере самолета-заправщика над Ираком. Проиранская группировка заявила, что сбила его

First News Media10:02 - Сегодня
США сообщили о потере самолета-заправщика над Ираком. Проиранская группировка заявила, что сбила его

Американский самолет-заправщик KC-135 потерпел крушение на западе Ирака, сообщило Центральное командование ВС США (CENTCOM).

По данным военных, инцидент произошел «в дружественном воздушном пространстве» во время операции против Ирана «Эпическая ярость».

«В инциденте участвовали два самолета. Один из них потерпел крушение на западе Ирака, а второй благополучно приземлился. Это произошло не из-за вражеского или дружественного огня», — говорится в сообщении американского командования.

О том, сколько членов экипажа находилось на борту разбившегося самолета, как и об их состоянии, командование не сообщает.

Проиранская группировка «Исламское сопротивление в Ираке» заявила, что сбила американский самолет-заправщик КС-135. В сообщении группировки, которое цитирует Reuters, говорится, что самолет сбит «в защиту суверенитета и воздушного пространства нашей страны».

По информации Reuters, второй самолет, участвовавший в «инциденте», также был KC—135. Агентство сообщает, что на борту разбившегося самолета-заправщика находились «до шести военнослужащих».

Источник: Meduza

Поделиться:
300

Актуально

Общество

Погода на субботу: В Баку ожидается туман

Политика

МИД: Информации о ранении в результате военных действий граждан Азербайджана, ...

Политика

Турецкий министр высказался в Баку о «COP31»: Опыт Азербайджана важен для нас

Общество

В Баку будут построены еще 24 станции метро

В мире

Турецкое судно прошло Ормузский пролив впервые после начала конфликта в Иране

Конфисковано многомиллионное имущество экс-владельца «Akkord»

FT: США за две недели ударов по Ирану исчерпали запасы боеприпасов, рассчитанные на годы

В Иране арестованы четыре человека за сотрудничество с «враждебными сетями»

Выбор редактора

Проблема card-to-card: как 71% электронной коммерции Азербайджана оказался за пределами налоговой отчетности

Представители инициативы «Мост мира» встретились с официальными лицами Армении и подвели итоги круглого стола – ФОТО

Анализ жалоб клиентов: как Bank Avrasiya сместил банк семьи Рамиза Мехтиева с позиции антилидера рынка

​​​​​​​Власть любой ценой: Как Рамиз Мехдиев торговал суверенитетом страны

Много слов, ноль доказательств: как 31 Concept презентовала в Four Seasons Baku технологию, свидетельств которой нет

Новости для вас

Зеленский: Киев получил 11 запросов на помощь в борьбе с иранскими беспилотниками

СМИ: США и Израиль могут отправить в Иран спецназ для захвата урана

В Иране предупредили об опасности кислотных дождей после ударов по нефтехранилищам

Минобороны Турции о подбитой в ее небе иранской ракете - ОБНОВЛЕНО

Последние новости

Турецкое судно прошло Ормузский пролив впервые после начала конфликта в Иране

Сегодня, 13:48

Обсуждены вопросы сотрудничества между Азербайджаном и отделением ООН в Женеве - ФОТО

Сегодня, 13:45

Гражданство Азербайджана в 2025 году получили 64 человека без гражданства

Сегодня, 13:38

В Сенегале при поддержке Азербайджана организован благотворительный ифтар - ФОТО

Сегодня, 13:35

МИД: Информации о ранении в результате военных действий граждан Азербайджана, находящихся в Иране и Израиле, нет

Сегодня, 13:30

В Азербайджане число камер видеонаблюдения превысило 18 тыс.

Сегодня, 13:25

Джоомарт Оторбаев: Средний коридор - движущая сила торговли между Китаем и Европой

Сегодня, 13:18

Погода на субботу: В Баку ожидается туман

Сегодня, 13:15

Конфисковано многомиллионное имущество экс-владельца «Akkord»

Сегодня, 12:55

В Евлахе двухлетний ребенок утонул в канале

Сегодня, 12:50

Скрипач-виртуоз Эльвин Ходжа Ганиев возвращает забытый концерт Мендельсона - ФОТО - ВИДЕО

Сегодня, 12:47

В Азербайджане 19-летняя женщина умерла при родах

Сегодня, 12:35

Турецкий министр высказался в Баку о «COP31»: Опыт Азербайджана важен для нас

Сегодня, 12:30

FT: США за две недели ударов по Ирану исчерпали запасы боеприпасов, рассчитанные на годы

Сегодня, 12:25

В Иране арестованы четыре человека за сотрудничество с «враждебными сетями»

Сегодня, 12:23

Безвиз для Армении возможен в ближайшие годы: еврокомиссар назвал условие

Сегодня, 12:20

КСИР обещает «более жесткое» подавление в случае возобновления протестов

Сегодня, 12:15

Али Асадов: Азербайджан экспортирует продукцию военного назначения почти в 20 стран

Сегодня, 12:13

Мухтар Бабаев: Сейчас государства сосредоточены на безопасности, климатические вызовы остаются на втором плане

Сегодня, 12:10

В Госдуме заявили, что Telegram не будет работать даже с VPN

Сегодня, 12:07
Все новости
Нужны ли Азербайджану строгие ограничения для несовершеннолетних в сети? - ВИДЕОПРОС
1news TV

Нужны ли Азербайджану строгие ограничения для несовершеннолетних в сети? - ВИДЕОПРОС

В последние годы тревожные события, о которых раньше мы слышали лишь из зарубежных новостей, стали происходить и в нашем обществе.24 / 02 / 2026, 15:22
«Пешеходная революция» на улице Ислама Сафарли: временные неудобства превращаются в долгосрочный комфорт - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

«Пешеходная революция» на улице Ислама Сафарли: временные неудобства превращаются в долгосрочный комфорт - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 02 / 2026, 16:07
«Папа в декрете»: воспользуются ли азербайджанские отцы новым отпуском? - ВИДЕООПРОС

«Папа в декрете»: воспользуются ли азербайджанские отцы новым отпуском? - ВИДЕООПРОС

29 / 01 / 2026, 11:40
Посмертные маски, хранящиеся в Баку: Рашид Бейбутов, Узеир Гаджибейли, Бюльбюль… - ФОТО - ВИДЕО

Посмертные маски, хранящиеся в Баку: Рашид Бейбутов, Узеир Гаджибейли, Бюльбюль… - ФОТО - ВИДЕО

23 / 01 / 2026, 16:28
Румия Агаева: «Я не обязана выглядеть «как на обложке», главное, чтобы мне было комфортно» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Румия Агаева: «Я не обязана выглядеть «как на обложке», главное, чтобы мне было комфортно» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

26 / 12 / 2025, 17:22
Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

12 / 12 / 2025, 15:50