Спецпредставитель Китая: Сила еще не означает правоту

«Мы посылаем международному сообществу четкий сигнал: сила еще не означает правоту», — заявил специальный представитель правительства Китая по делам Европы (2019–2025) Ву Хунбо.

Как сообщает 1news.az, это заявление прозвучало в ходе панельной сессии под названием «Глобальная инициатива управления Китая», организованной в рамках XIII Глобального Бакинского форума при содействии Азербайджанского агентства по международному развитию (AIDA).

В ходе выступления была представлена Глобальная инициатива управления (GGI), которая является новым дипломатическим курсом Пекина и логическим продолжением ранее озвученных инициатив в сферах глобального развития, безопасности и цивилизации. Ву Хунбо подчеркнул, что в условиях растущего дефицита управления в мире и в преддверии 80-летия ООН данный проект уже получил поддержку более чем 150 стран и международных организаций. Основная миссия инициативы заключается в обеспечении равенства в системе международных отношений и устранении существующих системных пробелов.

Дипломат пояснил, что Глобальная инициатива управления базируется на пяти фундаментальных принципах, направленных на переформатирование мирового порядка: суверенном равенстве, верховенстве международного права, многосторонности, общей безопасности и обеспечении всеобщего процветания. Согласно этим принципам, все государства должны считаться равными вне зависимости от их экономического благосостояния, размера территории или военной мощи, в то время как концепция «кто силен, тот и прав» полностью отвергается. При этом международная система обязана функционировать строго на основе Устава ООН и международных конвенций.

Ву Хунбо также добавил, что ООН остается центральной платформой для глобального сотрудничества, и в штаб-квартирах организации в Нью-Йорке и Женеве уже начали работу специальные «Группы друзей» по данной инициативе. В заключение было отмечено, что проект нацелен на отказ от мышления времен «холодной войны» и создание устойчивой среды безопасности. Особое внимание в рамках инициативы уделяется сокращению разрыва между развитыми и развивающимися странами, включая поддержку государств, не имеющих выхода к морю, и малых островных государств, отметил он.

Г.Агаев