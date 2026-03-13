 На ряде улиц и проспектов столицы затруднено движение транспорта - ФОТО - СПИСОК | 1news.az | Новости
На ряде улиц и проспектов столицы затруднено движение транспорта - ФОТО - СПИСОК

First News Media08:40 - Сегодня
Центр интеллектуального управления транспортом Министерства внутренних дел Азербайджана распространил информацию о последней ситуации на столичных дорогах.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Центр, на нижеприведенных улицах и проспектах Баку в настоящее время наблюдаются пробки:

Ситуация на дорогах в настоящее время:

  1. Баку–Сумгайытское шоссе, в направлении станции метро "20 Января";

  2. улица Микаила Мушфига, от круга "Бадамдар" в направлении школы-лицея №20;

  3. улица Узеира Гаджибейли, до пересечения с проспектом Азадлыг;

  4. улица Юсифа Сафарова, в направлении центра;

  5. улица 28 Мая, от пересечения с улицей Пушкина до пересечения с улицей Рашида Бейбутова;

  6. улица Короглу Рагимова, от пересечения с улицей акад. Гасана Алиева в направлении проспекта Гейдара Алиева;

  7. Бинагадинское шоссе, в направлении станции метро "Проспект Азадлыг";

  8. 1-я Приозерная дорога, в направлении проспекта Зии Буниятова;

  9. Аэропортовское шоссе, в направлении станции метро "Короглу";

  10. проспект Зии Буниятова, от пересечения с улицей Музаффара Нариманова в направлении станции метро "20 Января";

  11. проспект Гейдара Алиева, основная дорога, в направлении центра;

  12. проспект Гейдара Алиева, вспомогательная дорога, в направлении центра;

  13. улица Рашида Бейбутова, в направлении Центрального банка;

  14. проспект Зии Буниятова, от района перед Бакинским олимпийским стадионом в направлении станции метро "Гара Гараев".

