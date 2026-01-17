На трассе Зыхский круг - аэропорт из-за дождя снижен скоростной режим

В связи с дождливой погодой, наблюдаемой в настоящее время в Баку, на на ряде полоc автомагистрали, соединяющей Зыхский круг и Международный аэропорт Гейдар Алиев в Баку, снижено ограничение скорости до 20 км/ч.

Как сообщает 1news.az, об этом говорится в информации Центра интеллектуального управления транспортом МВД.

В связи с изменившимися погодными условиями сотрудниками Центра внесены соответствующие изменения на информационно-скоростных табло. Кроме того, на всех табло размещён предупреждающий знак «скользкая дорога». Водителей просят строго соблюдать установленный скоростной режим.