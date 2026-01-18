 В бесплатной версии ChatGPT появится реклама | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
От редакцииБлаготворительность 1news TV
Общество

В бесплатной версии ChatGPT появится реклама

First News Media00:01 - Сегодня
В бесплатной версии ChatGPT появится реклама

Компания OpenAI объявила, что в бесплатной версии чат-бота ChatGPT и в модели Go появится реклама, сообщается на сайте OpenAI.

В заявлении сказано, что тестирование рекламных интеграций начнется «в ближайшие недели». Утверждается, что реклама не повлияет на ответы чат-бота и будет всегда четко помечена. OpenAI также обещает не продавать переписки пользователей с ChatGPT и их данные рекламодателям. Кроме того, пользователи в любой момент отключить персонализацию и очистить данные, используемые для рекламы.

Компания также отметила, что пользователи премиум-аккаунтов смогут пользоваться чат-ботом без рекламы. «Мы будем учитывать обратную связь и со временем совершенствовать то, как появляется реклама, но приверженность ставить пользователей на первое место и сохранять доверие не изменится», — сказано в заявлении.

Источник: Лента.ру

Поделиться:
416

Актуально

Общество

В Центре Гейдара Алиева состоялось открытие выставки Кэрол Фёрмен - ФОТО

Общество

В Музее современного искусства состоялось открытие выставки «Гейзер» - ФОТО

Общество

Ветер усилится, объявлены жёлтое и оранжевое предупреждения

Общество

Другой Катар: Что скрывается за пределами Дохи? - ФОТО

Общество

В бесплатной версии ChatGPT появится реклама

В Музее современного искусства состоялось открытие выставки «Гейзер» - ФОТО

Азербайджанские школьники завоевали 10 медалей на международной олимпиаде в Казахстане - ФОТО

На трассе Зыхский круг - аэропорт из-за дождя снижен скоростной режим

Выбор редактора

Как медиа-организация стала очищать Карабах от мин: В интервью 1news.az Умуд Мирзаев расставляет все точки над i - ФОТО

Bank of Baku и скрытая цена роста: о чем говорят отчеты банка?

Иногда банкам нужно дать умереть: уроки азербайджанского эксперимента

ИИ, репутационные скандалы и консалтинг без консультантов: выживут ли McKinsey, BCG и Ко в новую эпоху?

Правда о возгорании электромобилей в Баку… и не только: страх, статистика и реальность - ФОТО - ВИДЕО

Новости для вас

В Азербайджане у пары, имеющий 8 внуков, родился 10-ый ребенок - ВИДЕО

Экс-глава ИВ Насиминского района Баку потребовал 200 тыс. манатов от «Ağçiçəyim»? - комментарий директора - ОБНОВЛЕНО

Газанфар Аббасов о задержке в Иране: «Меня отпустили после фото с Масудом Пезешкианом» - ОБНОВЛЕНО

В Азербайджане полиция задержала 5 человек по подозрению в насилии над подростком

Последние новости

Трамп подаст иск против крупнейшего американского банка JPMorgan Chase

Сегодня, 00:17

В бесплатной версии ChatGPT появится реклама

Сегодня, 00:01

Маск подал в суд на OpenAI и Microsoft

17 / 01 / 2026, 23:45

В Музее современного искусства состоялось открытие выставки «Гейзер» - ФОТО

17 / 01 / 2026, 23:30

В Европе отреагировали на заявление Трампа о 10-процентных пошлинах

17 / 01 / 2026, 23:20

Азербайджанские школьники завоевали 10 медалей на международной олимпиаде в Казахстане - ФОТО

17 / 01 / 2026, 23:00

Трамп считает, что пришло время для поиска «нового руководства» Ирана

17 / 01 / 2026, 22:39

Трамп: Вашингтон готов к немедленному началу переговоров с Данией по Гренландии

17 / 01 / 2026, 22:19

Али Хаменеи впервые признал гибель нескольких тысяч людей во время протестов

17 / 01 / 2026, 22:10

На трассе Зыхский круг - аэропорт из-за дождя снижен скоростной режим

17 / 01 / 2026, 21:44

ЕС и Mercosur подписали соглашение о свободной торговле

17 / 01 / 2026, 21:10

Трамп ввел пошлины в размере 10% в отношении 8 стран Европы из-за Гренландии

17 / 01 / 2026, 20:50

Канцелярия Нетаньяху: Состав совета по управлению Газа не был согласован Израилем

17 / 01 / 2026, 20:45

Сын Рамзана Кадырова награждён медалью на фоне слухов о ДТП

17 / 01 / 2026, 20:37

Фарид Гаибов встретился с представителями спортивных федераций

17 / 01 / 2026, 20:25

Али Хаменеи: Жители Ирана испытывают трудности

17 / 01 / 2026, 19:42

В Шамкире грузовик врезался в дерево, водитель погиб

17 / 01 / 2026, 19:25

«Манчестер Юнайтед» обыграл «Манчестер Сити» в домашнем матче 22-го тура АПЛ

17 / 01 / 2026, 19:10

ЕС будет бороться с упадком промышленности с помощью закона «Сделано в Европе»

17 / 01 / 2026, 18:55

В США 11-летний мальчик убил отца из-за игровой приставки

17 / 01 / 2026, 18:28
Все новости
Румия Агаева: «Я не обязана выглядеть «как на обложке», главное, чтобы мне было комфортно» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ
1news TV

Румия Агаева: «Я не обязана выглядеть «как на обложке», главное, чтобы мне было комфортно» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Видеоинтервью 1news.az со звездой сериалов «Alatava» и «Cehizsiz gəlinlər», актрисой Азербайджанского государственного академического русского драматического театра имени Самеда Вургуна Румией26 / 12 / 2025, 17:22
Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

12 / 12 / 2025, 15:50
Ёлка в цифрах: сколько потратят бакинцы на новогодние украшения? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Ёлка в цифрах: сколько потратят бакинцы на новогодние украшения? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 12 / 2025, 17:36
Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

14 / 11 / 2025, 16:48
Библиотеки в эпоху ИИ: почему живые книги остаются актуальными - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Библиотеки в эпоху ИИ: почему живые книги остаются актуальными - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 11 / 2025, 16:00
«Этот ребёнок - мой герой»: гази Отечественной войны Рамин Ширинов и Кянан Гулиев поделились своими воспоминаниями

«Этот ребёнок - мой герой»: гази Отечественной войны Рамин Ширинов и Кянан Гулиев поделились своими воспоминаниями

07 / 11 / 2025, 17:43