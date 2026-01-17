«Сердечко» Пашиняна может стать лого его предвыборной кампании

Премьер-министр Армении, лидер партии «Гражданский договор» Никол Пашинян намерен включить жест «сердечко» в свою предвыборную кампанию к парламентским выборам, пишет газета «Грапарак» со ссылкой на источник.

«В узком кругу премьер намекнул, что «сердце» должно быть использовано тем или иным образом, и некоторые из его соратников не исключают, что на этот раз оно может стать частью предвыборного логотипа правящей партии», — утверждает издание.