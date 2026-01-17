В Музее современного искусства состоялось открытие выставки «Гейзер» - ФОТО

В рамках фестиваля "Нефтяной бум улыбается всем", организованного Творческим центром Магсуда Ибрагимбекова при поддержке Фонда Гейдара Алиева и спонсорстве компании bp, 17 января в Музее современного искусства состоялось открытие выставки современного искусства "Гейзер".

Как сообщает 1news.az, в церемонии открытия приняли участие директор Центра Гейдара Алиева Анар Алекперов, официальные гости, известные деятели искусства и представители общественности.

Фестиваль «Нефтяной бум улыбается всем», проходящий с ноября 2025 года по февраль 2026 года, посвящён творческому наследию выдающегося азербайджанского писателя Максуда Ибрагимбекова и выстроен вокруг культурного и исторического контекста периода нефтяного бума. Объединяя различные направления искусства, фестиваль обращается к темам трансформации, ожидания и внутреннего напряжения, присутствующим в литературных текстах автора.

Выставка «Гейзер» является одним из ключевых проектов фестиваля. Выступая концептуальной отсылкой к пьесе «Нефтяной бум улыбается всем», она предлагает иммерсивный взгляд на точку соприкосновения личного опыта и коллективной истории.

Выступая на открытии, директор Творческого центра Максуда Ибрагимбекова Анна Ибрагимбекова отметила особую значимость этого дня для фестиваля, подчеркнув участие молодых и талантливых художников, а также их глубокое обращение к идеям и произведениям Максуда Ибрагимбекова. По её словам, представленные работы являются прежде всего впечатлением, личной интерпретацией и художественной реакцией — визуальным переосмыслением слов и образов.

Директор Центра Гейдара Алиева Анар Алекперов поблагодарил всех, кто принял участие в реализации проекта, отметив значимость фестиваля и выразив надежду, что он станет доброй традицией. Он также высоко оценил представленные работы и пожелал художникам дальнейших творческих успехов.

Вице-президент bp по коммуникациям и внешним связям в Каспийском регионе Бахтияр Асланбейли заявил, что сегодняшнее событие — это праздник на стыке искусства и литературы, и выразил удовлетворение участием компании bp в организации столь значимого культурного проекта.

Куратор выставки Нигяр Рзаева отметила, что творчество Максуда Ибрагимбекова остаётся живым и современным, становясь мощным источником вдохновения для художников. Она поблагодарила Фонд Гейдара Алиева, компанию bp и Музей современного искусства за оказанную поддержку.

Экспозиция объединяет работы девяти художников и состоит из двух взаимосвязанных частей: концептуального видео, основанного на переосмыслении архивных материалов, и произведений современных авторов, формирующих основное художественное пространство. Также вне основного состава участников представлена фоторабота Анны Ибрагимбековой.

В проекте принимают участие Фидан Садыг, Ирина Элдарова, Кенан Алиев, Мушфиг Гейдаров, Назрин Мамедова, Нигяр Фамильсой, Орхан Гараев, Сархан Гаджиев и Вюсаля Агаразиева. Их работы по-разному осмысливают влияние нефтяного бума на судьбы людей, городскую среду, историческую память, энергию, тело и трансформацию общества.

Выставка «Гейзер» будет открыта для посетителей до 2 февраля.