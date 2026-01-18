На границе Шамахинского и Агсуинского районов зафиксировано землетрясение - ОБНОВЛЕНО

В Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС) не поступала информация о каких-либо разрушениях или пострадавших в результате землетрясения в Шамахы и Агсу.

Как передает 1news.az, об этом сообщили в пресс-службе МЧС.

09:45

На границе Шамахинского и Агсуинского районов, в 12 км к югу от станции Пиргулу, зафиксировано землетрясение.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Бюро по исследованию землетрясений Республиканского центра сейсмологической службы при НАНА, подземные толчки ощущались в эпицентре силой до 4 баллов, в близлежащих населённых пунктах — на уровне 4–3 баллов.

09.00

В Шамахинском районе, в 12 км к югу от станции Пиргули, зафиксировано землетрясение.

Как сообщает 1news.az, со ссылкой на Республиканский центр сейсмологической службы, подземные толчки произошли в 07:56 по местному времени.

Магнитуда землетрясения составила 3,7, очаг залегал на глубине 9 км. В эпицентре толчки ощущались силой до 4 баллов.