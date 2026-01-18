Спасатели вытащили человека из ямы глубиной 6 метров в Хачмазе - ФОТО

В селе Армудпадар Хачмазского района гражданин оказался в беспомощном состоянии.

Как сообщает 1news.az, на «112» горячую линию Министерства по чрезвычайным ситуациям поступила информация о происшествии, после чего на место были оперативно направлены спасатели Северного регионального центра МЧС.

На месте было установлено, что мужчина 1989 года рождения — Рамин Агбалаев Алиcахиб оглу — упал с оборудования в производственном цехе в техническую зону глубиной около 6 метров, получив травмы различной степени тяжести.

С помощью специальных спасательных средств пострадавший был извлечён из опасной зоны и передан бригаде скорой медицинской помощи.