В Европарламенте считают невозможным одобрение торговой сделки ЕС и США из-за пошлин
Одобрение торговой сделки ЕС и США сейчас невозможно из-за угроз пошлинами со стороны американского лидера Дональда Трампа на фоне ситуации вокруг Гренландии, заявил председатель фракции «Европейская народная партия» в Европарламенте Манфред Вебер.
«ЕНП выступает за торговую сделку ЕС и США, однако... одобрение на данном этапе невозможно», — написал он в соцсети X.
По мнению Вебера, нулевые пошлины для США должны быть заморожены.
