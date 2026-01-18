В Европарламенте считают невозможным одобрение торговой сделки ЕС и США из-за пошлин

Одобрение торговой сделки ЕС и США сейчас невозможно из-за угроз пошлинами со стороны американского лидера Дональда Трампа на фоне ситуации вокруг Гренландии, заявил председатель фракции «Европейская народная партия» в Европарламенте Манфред Вебер.

«ЕНП выступает за торговую сделку ЕС и США, однако... одобрение на данном этапе невозможно», — написал он в соцсети X.

По мнению Вебера, нулевые пошлины для США должны быть заморожены.

