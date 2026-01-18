В Португалии завершилось голосование на президентских выборах

Голосование на президентских выборах завершилось на материковой части Португалии.

На высший государственный пост претендует рекордное количество кандидатов - 11 (10 мужчин и 1 женщина).

Избирательные участки открылись в 08:00 по местному времени (11:00 мск) и работали до 19:00 (22:00 мск). Как ожидается, предварительные результаты голосования будут объявлены уже ночью. Если ни один из кандидатов не сумеет получить по итогам волеизъявления более 50% голосов, 8 февраля Португалию ждет второй тур выборов.

Действующий глава государства Марселу Ребелу ди Соуза занял свой пост в 2016 году, а в 2021 году был переизбран. Он не мог вновь претендовать на должность, поскольку местное законодательство не допускает переизбрания на три срока подряд.

