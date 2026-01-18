FT: вопрос Гренландии перекроил повестку встречи в Давосе

Советники лидеров западных стран по национальной безопасности внесли изменения в повестку встречи на полях запланированного на 19-23 января Всемирного экономического форума в Давосе, чтобы обсудить вопрос Гренландии.

Об этом сообщила британская газета Financial Times (FT) со ссылкой на источники.

Согласно изданию, изначально предполагалось, что встреча будет посвящена урегулированию конфликта на Украине, однако планы были скорректированы, чтобы советники имели возможность также затронуть тему Гренландии. Отмечается, что переговоры пройдут 19 января.

Источник: ТАСС