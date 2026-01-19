«Айнтрахт» не проведет пресс-конференцию и открытую тренировку в Баку

«Айнтрахт», которому предстоит встретиться с «Карабахом» в 7-м туре Лиги чемпионов УЕФА, не проведет пресс-конференцию и открытую тренировку для представителей СМИ в Баку.

Об этом сообщили в пресс-службе агдамского клуба.

Сообщается, что пресс-конференция и открытая тренировка для представителей СМИ франкфуртского клуба будут организованы в Германии.

Отметим, что матч «Карабах» — «Айнтрахт», который состоится 21 января на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова, начнется в 21:45.