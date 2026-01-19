В эти дни в Баку ожидается до 3 градусов мороза

По прогнозу Национальной гидрометеорологической службы, в Баку и на Абшеронском полуострове с вечера 19 января до утра 21 января ожидаются периодические осадки.

В отдельных местах прогнозируются мокрый снег и снег, временами возможны интенсивные осадки.

Минимальная температура воздуха в ночь с 19 на 20 января составит около 0 градусов, а в ночные часы 21–22 января ожидается 0–3 градуса мороза.

В связи с осадками и ветреной погодой возможна кратковременная метель.

В регионах Азербайджана неустойчивая погода сохранится до дневных часов 21 января. Ожидаются периодические осадки, местами мокрый снег и снег. В отдельных районах осадки могут быть интенсивными.

Минимальная температура воздуха в предгорных районах понизится до 6 градусов мороза, в горных районах - до 7–12 градусов, в высокогорье - до 18–23 градусов мороза.

По территории страны, особенно в горных и предгорных районах, ожидается образование гололёда на дорогах.