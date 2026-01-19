Лейла Алиева посетила в Аддис-Абебе Музейный комплекс Победы при Адуа

Лейла Алиева посетила Музейный комплекс Победы при Адуа.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, Музей Победы при Адуа является мемориальным комплексом, посвященным победе, одержанной 1 марта 1896 года в битве при Адуа над итальянскими захватчиками. Комплекс расположен в центре города Аддис-Абеба, на месте, где в свое время собирались эфиопы со всех уголков страны перед тем, как отправиться на битву при Адуа. Это историческое событие имеет большое значение как для Эфиопии, так и для всего Африканского континента, символизируя единство и решимость народа в борьбе за свободу. Одержав блестящую победу в этом сражении, Эфиопия сохранила свою независимость и стала единственным государством в истории Африки, не подвергшимся колонизации.

На входе в мемориал установлены статуи императора Менелика II и императрицы Таиту Бетул, а также 12 генералов, руководивших армией в тот период.

В музее имеется специальный раздел, посвященный панафриканизму. Он подчеркивает сотрудничество Эфиопии с другими странами Африки и их лидерами. В комплексе представлены различные произведения современного и древнего искусства, а также редкие артефакты того времени – щиты, мечи, огнестрельное оружие, документы и другие исторические реликвии. Кроме выставочных залов, в комплекс также входят амфитеатр, библиотеки и центры молодежи.

Х Х Х

Лейла Алиева также посетила крупнейшее место отдыха Аддис-Абебы – Парк Дружбы.

Представление великолепного музыкального фонтана в центре парка создало вокруг волшебную атмосферу. Капли воды, «танцующие» под мелодичные напевы азербайджанских народных песен, сливаясь в гармонии с музыкальными аккордами, напоминали изящное произведение искусства.