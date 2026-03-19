«Нам не от кого ждать поддержки»: Крик о помощи матери 9-летнего Аббаса, борющегося с раком - ФОТО

В редакцию 1news.az с повторным и отчаянным призывом обратилась Илькана ханум - мама маленького Аббаса Рзазаде.

Жизнь этого ребенка превратилась в бесконечную борьбу, когда ему было всего четыре года. Именно тогда врачи поставили страшный диагноз: лимфома Ходжкина III степени.

«Я обращаюсь к самым милосердным представителям нашего народа», - говорит Илькана ханум.

«Мой сын борется с болезнью уже половину своей жизни. За это время его маленькое тело перенесло 6 курсов химиотерапии и 10 сеансов лучевой терапии. Полгода он буквально жил в детском отделении Национального центра онкологии», - рассказывает мама Аббаса.

Совсем скоро Аббасу исполнится 9 лет. Но вместо праздника семью ждут новые испытания. Мальчик нуждается в ежемесячных дорогостоящих обследованиях и анализах, оплачивать которые семья больше не в состоянии. Семья живет в съемной квартире в поселке Ени Гюнешли, единственный доход приносит отец, работающий водителем такси: «Нам практически не к кому обратиться за помощью», - отмечает с печалью она.

По ее словам, 5 марта 2026 года результаты КТ показали в легких ребенка «матовое стекло» - тревожный признак, требующий немедленного вмешательства. Сейчас врачи дали срочное указание пройти ПЭТ-КТ (позитронно-эмиссионную томографию), чтобы понять, как ведет себя болезнь.

«Стоимость только одного этого обследования - 1600 манатов. А с учетом необходимых лекарств, витаминов и поездки в турецкую клинику Хаджеттепе в Анкаре, где Аббаса ждут специалисты. Изначально нужна была сумма 10000 манатов, но 5 тысяч из них были собраны, нам нужно собрать оставшиеся 5 000 манатов. Мы просто не в силах собрать такую сумму сами», - делится убитая горем мать.

«Мы взываем к добрым людям: помогите нам выбраться из этой беды. Нам больше не к кому идти. Подарите нашему сыну шанс на выздоровление», - просит Илькана ханум.

Семья Рзазаде не скрывает своего отчаяния и открыта для каждого, кто захочет помочь или навестить ребенка. Они проживают по адресу: пос. Ени Гюнешли, массив V.

Номер банковской карты: 5522 0993 8094 0056 - ABB

Телефон матери для связи: +994 55 643 64 30

Медицинские справки публикуем ниже.

Да не оскудеет рука дающего!