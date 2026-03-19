В Азербайджане может быть ограничена деятельность платформы «Roblox» - ФОТО

18 марта состоялась онлайн-встреча между Государственным комитетом по проблемам семьи, женщин и детей и глобальной платформой «Roblox».

Об этом 1news.az сообщает со ссылкой на пресс-службу Государственного комитета по проблемам семьи, женщин и детей.

Во встрече приняли участие председатель Государственного комитета Бахар Мурадова, заместитель председателя комитета Айгюн Софиева, руководитель аппарата Джейран Рахметуллаева, начальник отдела правового обеспечения Талия Ибрагимова, начальник отдела аналитики и информационного обеспечения Эльгюн Сафаров, сотрудница отдела по делам детей Кенюль Тагизаде, а также победительница конкурса «Yüksəliş» Фатиме Эйюб.

Со стороны платформы «Roblox» в мероприятии участвовали: директор по общественной политике для Европы, Ближнего Востока и Африки Тим Скотт, директор по общественной политике по Европейскому Союзу Халид Хадади, исполнительный консультант компании «Aretera», регионального партнёра платформы, по Южному Кавказу, Турции, Ближнему Востоку и Северной Африке Азад Гарибов, а также управляющий директор по Центральной Азии и Южному Кавказу Павел Мельников.

Бахар Мурадова подчеркнула, что защита прав ребёнка и обеспечение его развития в безопасной среде является одним из приоритетных направлений государственной политики Азербайджана. Она отметила, что быстрый рост цифровой среды актуализирует вопросы защиты детей в интернете и, согласно проведённым анализам, применение ограничительных мер на некоторых платформах является необходимым.

В этом контексте она отметила основные риски: вовлечение несовершеннолетних в общение с незнакомыми людьми, подвергание буллингу и кибербуллингу, а также направление детей в неконтролируемые среды посредством манипуляций. Бахар Мурадова также подчеркнула, что в Государственный комитет и соответствующие государственные органы поступает множество обращений по этим вопросам от граждан, родителей и самих детей, и что в соответствии с законодательством Азербайджанской Республики крайне важно комплексно реализовывать необходимые механизмы, законодательные инициативы и практические меры в этой сфере.

Отметив, что платформа предпринимает определённые шаги для снижения рисков, Б.Мурадова расценила такой подход как положительный с точки зрения расширения возможностей для сотрудничества.

Представители «Roblox» выступили с презентацией о деятельности платформы, подчеркнув её глобальные образовательные и учебные возможности, а также приоритетность безопасности пользователей. Они рассказали о системах проверки возраста, инструментах родительского контроля и механизмах модерации. Было отмечено, что в настоящее время на платформе реализуются меры по защите несовершеннолетних, предотвращению неподходящего контента и созданию безопасной цифровой среды.

Однако наряду со всеми этими мерами было подчеркнуто значение усиления защиты детей в цифровой среде, внедрения механизмов родительского контроля, а также расширения сотрудничества на основе международного опыта между государствами и глобальными платформами в свете растущих рисков.

Со стороны Государственного комитета было выражено беспокойство, что платформа «Roblox» может перестать быть безопасной средой для обучения и развлечений детей и превратиться в источник серьёзных социальных проблем. Отмечалось наличие контента в играх, противоречащего законам и семейным ценностям, что создает угрозу безопасности детей, особенно до 16 лет, и необходимость усиления защитных механизмов.

Было подчеркнуто, что в случае невыполнения этих требований деятельность платформы в Азербайджане может быть ограничена.

Представители «Roblox» в ответ заявили, что принимают высказанные замечания и вскоре примут практические меры по устранению рисков, при этом первые результаты ожидаются уже с апреля. В завершение встречи было подтверждено, что платформа заинтересована в сотрудничестве с Азербайджаном.