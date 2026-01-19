 На территории страны наблюдается дождливая погода, местами идет снег | 1news.az | Новости
First News Media12:10 - Сегодня
По состоянию на утро 19 января на территории Азербайджана сохраняются осадки, на отдельных территориях идет мокрый снег и снег, местами осадки носят интенсивный характер.

Об этом сообщает 1news.az со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов.

Высота снежного покрова в Алибей (Загатала) и Лерике составляет 39 см, Шахбузе - 35, Кельбаджаре - 32, Сарыбаше (Гах) - 30, в Лачыне и Губадлы - 23, Ярдымлы - 20, Кишчае (Шеки) - 19, Хызы - 18, Халтане - 16, Грызе - 15, Шуше - 13, Шамахы, Гобустане и Лазе (Гусар) - 12, Хыналыге - 10, Ханкенди - 9, Шахдаге - 7, Губе - 6, Исмайыллы, Ходжалы - 5, Джейранчеле и Садараке - 4, Физули - 3, Габале и Гедабее - 1.

Количество выпавших осадков в Джалилабаде составляет 38 мм, Астаре - 37, Лянкяране - 32, Нефтчале и Джебраиле - 16, Бейлагане и Евлахе - 14, Мингячевире - 13, Агдаме и Тертере - 12, Имишли и Зардабе - 10, Хачмазе и Балакене - 9, Баку и на Абшеронском полуострове, а также в Барде - 8, Огузе и Нафталане - 7, Кюрдамире, Билясуваре и Шаруре - 6, Агстафе, Шабране, Сабирабаде и Гяндже - 5, Шамкире - 4, Гёранбое, Товузе и Гёйчае - 3, Шамкире и Ширване - 2, Дашкесане и Нахчыване - 1.

На ряде территорий сохраняется западный ветер, максимальная скорость которого в Нефтчале достигает 20 м/с, Гёранбое - 19, Нафталане - 18, Билясуваре - 16.

В Шаруре, Гяндже, Загатале, Гахе, Шамахы, Грызе, Дашкесане, Гедабее, Гёйгёле, Балакене, Шеки, Гусаре, Гёйчае наблюдается туман, видимость ограничена до 500 м.

Минимальная температура воздуха в столице и на Абшероне составила 2, в низменных районах - 3 градуса тепла, Нахчыванской Автономной Республике - 10, горах - 12 градусов мороза.

