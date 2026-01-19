Спикер парламента Армении может обсудить в Москве антиармянскую риторику в России

Спикер Национального собрания Армении Ален Симонян посетит Москву с официальным визитом.

Он сообщил, что ранее получил приглашение от главы Совета Федерации Валентины Матвиенко – в ответ на визит последней в Ереван в июне прошлого года.

«Дата не определена, но есть приглашение посетить РФ с ответным визитом от Валентины Матвиенко», - сказал он.

В ответ на вопрос про заявление российских пропагандистов Владимира Соловьева, допустившего проведение так называемой «СВО» в ряде стран и регионов на постсоветском пространстве, а также Александра Дугина, спикер армянского парламента в этом контексте отметил, что при необходимости может обсудить с коллегами из РФ резонансные высказывания.

Источник: Sputnik Армения