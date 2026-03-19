Представители четырех поселков Гарадага получили серьезные предупреждения

В Исполнительной власти Гарадагского района состоялось оперативное совещание с участием представителей поселков, руководителей коммунальных служб и соответствующих структур.

Как сообщает 1news.az, на совещании обсуждалась текущая ситуация в районе, включая проблемы в сферах санитарной очистки, благоустройства, строительства и административного контроля.

В заседании приняли участие заведующий отделом Исполнительной власти города Баку Анар Тагиев и первый заместитель главы Исполнительной власти Гарадагского района Эмиль Аббасов. Выступивший Эмиль Аббасов привлек внимание к недочетам, имеющимся в ряде поселков района, сделал серьезное предупреждение ответственным лицам и подчеркнул необходимость устранения указанных проблем в кратчайшие сроки.

Заведующий отделом Исполнительной власти города Баку Анар Тагиев в своем выступлении отметил, что недостатки на некоторых территориях Гарадагского района портят общую картину благоустройства города.

В ходе заседания на основе конкретных фактов были представлены проблемы, выявленные во время мониторингов на территории района. Были даны соответствующие поручения по устранению существующих недочетов и заявлено, что механизмы контроля будут усилены.

Особое внимание уделили вопросам санитарной очистки в поселках и борьбе с незаконными постройками, в связи с чем прозвучала жесткая критика. Было отмечено, что в сфере строительства необходимо строго соблюдать требования законодательства, решительно пресекать случаи самовольного строительства и оперативно предотвращать подобные правонарушения. Подчеркнута важность дальнейшего ужесточения контроля в обоих направлениях.

За допущенные недочеты в отношении ответственных лиц были приняты соответствующие меры. Так, за недостатки в сфере уборки территорий предупреждение получили главный советник представительства по поселку Локбатан Хикмет Латифов и представитель по поселку Алят Алтай Алиев. За недочеты, связанные с незаконным строительством, серьезные предупреждения вынесены представителю по поселку Гызылдаш Руслану Акперову и представителю по поселку Пута Аязу Дуньямалыеву.

В завершение был принят план мероприятий и назначены лица, ответственные за контроль исполнения данных поручений. В свою очередь, представители поселков признали ошибки и пообещали, что подобные случаи не повторятся, а существующие недостатки будут в ближайшее время устранены.