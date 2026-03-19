МЧС частично ограничило деятельность магазина стройматериалов в Баку - ФОТО - ВИДЕО

Государственная служба пожарного надзора Министерства по чрезвычайным ситуациям в рамках своих полномочий продолжает принимать необходимые меры по обеспечению пожарной безопасности на территории страны.

Об этом 1news.az сообщили в пресс-службе МЧС.

Сообщается, что в ходе проверки, проведенной Госслужбой пожарного надзора в магазине розничной продажи строительных материалов, принадлежащем ООО «Omid» и расположенном по адресу: город Баку, Наримановский район, улица Хан Шушинского, 36А, был выявлен ряд серьезных нарушений в области пожарной безопасности.

Специалисты пришли к выводу, что при текущем состоянии объекта любой возникший пожар может мгновенно распространиться, что приведет к неизбежной трагедии.

Учитывая вышеизложенное, было принято решение о частичном ограничении деятельности магазина розничной продажи стройматериалов ООО «Omid» в связи с фактами грубого нарушения норм и правил пожарной безопасности.