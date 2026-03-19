СМИ: Секретарем Совбеза Ирана стал экс-глава Минобороны - ОБНОВЛЕНО
Бывший министр обороны Ирана Хосейн Дехган назначен секретарём Высшего совета национальной безопасности исламской республики после гибели Али Лариджани.
Об этом сообщает портал Didban Iran, передает ТАСС.
В то же время ранее ряд иранских Telegram-каналов утверждали, что на этот пост назначен Саид Джалили.
12:50
Новым секретарём Высшего совета национальной безопасности Ирана на место убитого Али Лариджани назначен Саид Джалили, соответствующий указ подписал лидер Ирана Моджтаба Хаменеи.
Об этом пишут иранские Телеграм-каналы.
Саид Джалили известен как человек с большим опытом в политических кругах Ирана, ранее он занимал различные высокие должности.
Джалили участвовал в 2024 году в президентских выборах, но проиграл Пезешкиану.
Тегеран назвал убийство секретаря Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани терактом. Президент Ирана Масуд Пезешкиан пообещал "сурово отомстить" ответственным за его убийство.