СМИ: Секретарем Совбеза Ирана стал экс-глава Минобороны - ОБНОВЛЕНО

Бывший министр обороны Ирана Хосейн Дехган назначен секретарём Высшего совета национальной безопасности исламской республики после гибели Али Лариджани.

Об этом сообщает портал Didban Iran, передает ТАСС.

В то же время ранее ряд иранских Telegram-каналов утверждали, что на этот пост назначен Саид Джалили.

Новым секретарём Высшего совета национальной безопасности Ирана на место убитого Али Лариджани назначен Саид Джалили, соответствующий указ подписал лидер Ирана Моджтаба Хаменеи.

Об этом пишут иранские Телеграм-каналы.

Саид Джалили известен как человек с большим опытом в политических кругах Ирана, ранее он занимал различные высокие должности.

Джалили участвовал в 2024 году в президентских выборах, но проиграл Пезешкиану.

Тегеран назвал убийство секретаря Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани терактом. Президент Ирана Масуд Пезешкиан пообещал "сурово отомстить" ответственным за его убийство.