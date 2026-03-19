ANAMA: На кладбищах Карабаха и Восточного Зангезура сохраняется минная опасность - ФОТО

Минная опасность на кладбищах в Карабахе и Восточном Зангезуре по-прежнему сохраняется.

Как сообщает Report, в заявлении Агентства Азербайджана по разминированию (ANAMA) к населению отмечается, что поступают многочисленные обращения в связи с посещением гражданами кладбищ, расположенных на освобожденных от оккупации территориях, в дни праздника Новруз.

Отмечается, что многие кладбища расположены на заминированных территориях:

"Мы с пониманием относимся к желанию граждан посетить родные земли и могилы своих близких. Однако не следует забывать, что на освобожденных от оккупации территориях минная угроза по-прежнему сохраняется. Многие кладбища расположены на заминированных территориях, и на подобных территориях уже происходили минные инциденты. По этой причине мы призываем всех соблюдать осторожность и не заходить на незнакомые территории".