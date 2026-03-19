Пашинян: Ревизия мира неминуемо ведет к войне

Премьер-министр РА Никол Пашинян заявил, что ревизия мира неминуемо приведет к войне.

«Грядущая победа «Гражданского договора» на выборах гарантирует необратимость начавшегося мирного процесса. Что касается партии войны, то мне с каждым днем очевиднее, что эти партии и круги, говоря, что не против мира, тут же заявляют, что в случае прихода к власти пересмотрят мир. Хочу прямо сказать, это спровоцирует войну, которая принесет не только территориальные потери, но и потерю суверенитета.

Большинство из этих деятелей не понимает, что говорит, и просто повторяет то, что написали в другом месте», - заявил Пашинян, передают армянские СМИ.

«Эти силы выступают с позиций ревизии мира, что означает неизбежную войну в самом скором будущем после выборов, максимум осенью. Они готовят новую сентябрьскую войну с тяжелейшими последствиями», - заявил Пашинян.

На уточняющий вопрос, что это за силы и какова их цель, Пашинян заявил, что цель ясна - держать Армению в статусе провинции. «Они все эмиссары, чтобы не дать Армении стать независимой. Вчера видел какие-то фото – «сильный мир» (так называется программа безопасности партии Самвела Карапетяна «Сильная Армения»), или лозунги «Прости нас, Арцах». Это все о ревизии мира. Даже попытка сделать это обернется войной. Или заявления «Арарат наш, Дадиванк наш» – это все война. Они («эмиссары» - ред) выиграют в том, что будут руководить форпостом, а не государством. Кроме того, им это финансово выгодно, сохранят свои миллиарды в других странах. Их сюда послали, но если они не выполнят поручение, отнимут», - сказал Пашинян.