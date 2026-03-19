В село Ханабад переселены 89 человек - ФОТО

Реализован очередной этап переселения в село Ханабад Ходжалинского района.

Как сообщили региональному корреспонденту АЗЕРТАДЖ в отделе по связям с общественностью Службы восстановления, строительства и управления в городе Ханкенди, Агдеринском и Ходжалинском районах, на данном этапе в село Ханабад Ходжалинского района вернулись 12 семей в составе 89 человек.

Заместитель специального представителя Президента Азербайджанской Республики в городе Ханкенди, Агдеринском и Ходжалинском районах Сабухи Гахраманов, вручивший жителям в селе Ханабад ключи от их новых домов, поздравил их, пожелав счастливой и благополучной жизни на родных землях.

С.Гахраманов отметил, что процесс поэтапного переселения на освобожденные территории успешно продолжается. На освобожденных от оккупации территориях ведутся масштабные работы по восстановлению и реконструкции, создается современная инфраструктура, обеспечиваются все условия для комфортного и безопасного проживания населения.