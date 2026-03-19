Пакистан и Афганистан объявили о праздничном перемирии

Министр информации Пакистана Аттаула Тартар объявил, что Пакистан приостанавливает военные действия против Афганистана на пять дней – в связи с праздником Ид аль-Фитр, завершающем священный для мусульман месяц Рамадан.

"Это сделано по призыву братских исламских стран: Саудовской Аравии, Турции и Катара. Но любые атаки через границу, теракты и удары беспилотниками повлекут за собой возобновление интенсивных военных действий", – предупредил он.

Действующее в Афганистане правительство талибов также сообщило о прекращении военных действий с минувшей полуночи.