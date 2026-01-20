Гурбан Гурбанов: Мы хотим порадовать болельщиков успешным результатом

Завтра мы выйдем на важный матч.

Об этом сказал главный тренер «Карабаха» Гурбан Гурбанов, комментируя предстоящую в Баку игру против немецкого клуба «Айнтрахт» в рамках VII тура Лиги чемпионов УЕФА.

По словам тренера, его команда эффективно использовала ограниченное время: «Мы постарались привести игроков в хорошую физическую форму. Времени было мало. Было бы хорошо провести еще один контрольный матч. Мои подопечные готовятся к игре с энтузиазмом. В составе клуба-соперника произошла смена главного тренера. Мы хотим порадовать болельщиков успешным результатом завтра. Главная цель – показать свою игру».

Г.Гурбанов добавил, что для соперника вполне нормально не присутствовать на открытой тренировке и пресс-конференции в Баку: «Это их выбор. Смена в составе соперника может сыграть против нас. Думаю, погодные условия не создадут нам никаких проблем».

Матч состоится 21 января на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова, начало – в 21:45 по бакинскому времени.

Источник: АЗЕРТАДЖ