Лавров выразил недоумение по поводу обвинений Еревана в адрес Москвы о гибридных угрозах

Обвинение властей Армении в адрес России по поводу гибридных угроз вызывают в Москве недоумение, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции во вторник.

"У нас заявления вызывают недоумение. Сближение с ЕС бесследно не проходит. Именно ЕС постоянно твердит о "гибридных угрозах со стороны России". Евросоюз дает деньги на это – недавно был транш в 15 млн евро. Не сомневаюсь, что брюссельская бюрократия будет заставлять наших армянских друзей отрабатывать каждый цент из этого транша", - отметил глава МИД РФ.

Напомнил Лавров и о заявлении Каллас о том, что ЕС в Армении будет действовать по молдавскому сценарию.

По мнению Лаврова, «он на месте армянского сообщества серьезно задумался после слов Каллас, с учетом того, каким грубейшим образом недавние выборы в Молдове были подтасованы».

Москва рассчитывает, что политики в Армении, выступающие за развитие и углубление отношений с РФ, «не будут подвергаться преследованию».

Источник: РИА Новости