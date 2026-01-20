Ильхам Алиев: Цена на нефть находится на приемлемом для Азербайджана уровне

Несмотря на происходящие в мире процессы, цена на нефть остается стабильной, заявил Президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью Euronews.

«Как видите, сегодня цена на нефть стабильна. Она на допустимом уровне, по крайней мере для Азербайджана. И это показывает, что ситуация в Иране, в Венесуэле и в других частях мира не имеют серьезного влияния на цену на нефть. И это хороший знак, потому что производителям и потребителям нужно знать прогнозируемость ситуации, чтобы планировать свое будущее», - подчеркнул глава государства.

В этой связи он выразил надежду на то, что ситуация на Южном Кавказе и вокруг него не ухудшится.

«Это то, что мы действительно хотим видеть. И я надеюсь, что все страны внесут свой вклад в региональную стабильность и безопасность», - сказал Ильхам Алиев.