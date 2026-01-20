Генсек ООН Антониу Гутерриш отменил поездку в Давос

Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерриш отменил свою поездку на Всемирный экономический форум (ВЭФ) в Давосе из-за сильной простуды.

Об этом 20 января сообщил представитель ООН Роландо Гомес.

«К сожалению, генеральный секретарь был вынужден отменить свое участие в ежегодной встрече Всемирного экономического форума в Давосе. Он был запланирован на завтра, но у него сильная простуда», — приводит слова Гомеса агентство Reuters.

Источник: İz.ru