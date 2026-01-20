 Ильхам Алиев: Получить престижную Премию Заида - большая честь | 1news.az | Новости
Ильхам Алиев: Получить престижную Премию Заида - большая честь

First News Media17:07 - Сегодня
Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что для него большая честь получить престижную награду "Премия Заида за человеческое братство", особенно потому, что она носит имя основателя ОАЭ покойного шейха Заида.

Как сообщает Report, об этом глава государства сказал в интервью телеканалу Euronews в Давосе.

Он подчеркнул, что считает это признанием усилий по установлению мира на Кавказе после более чем тридцати лет кровопролития, конфликтов и войн.

